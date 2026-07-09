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امروز و امشب، مشهدالرضا (ع) میزبان یکی از ماندگارترین و تاریخیترین صحنههای تاریخ معاصر جهان اسلام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، بارگاه نورانی حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بار دیگر به کانون اجتماع دلهایی تبدیل شده که از اقصی نقاط ایران و جهان، برای بدرقه خادمی آمدهاند که عمر خویش را در مسیر آرمانهای اسلام، انقلاب و مقاومت سپری کرد.
این اجتماع عظیم، تنها یک آیین تشییع نیست؛ بلکه تجلی وحدت امت اسلامی و نمایش پیوند ناگسستنی مردم با فرهنگ ایثار، شهادت و ولایت است.
میلیونها عاشق و دلداده، در سایه گنبد طلایی امام مهربانیها گرد هم آمدهاند تا با یکی از فرزندان صادق مکتب اهلبیت (ع) وداع کنند؛ خادمی که سرانجام در مسیر مبارزه با ظلم و دفاع از عزت امت اسلامی، به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، نائل آمد.
بارگاه منور رضوی، از قرنها پیش، شاهد حماسههای بزرگی بوده است؛ از غربت و شهادت امام توس، حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، که در برابر جور و ستم حکومت عباسی ایستادگی کرد، تا امروز که پیکر یکی از سربازان راستین جبهه مقاومت را در آغوش میگیرد؛ مردی که راه آزادگی، عزت و مقابله با استکبار را تا آخرین لحظه ادامه داد.