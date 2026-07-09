مراسم بزرگداشت قائد شهید امت و تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی در اراک برگزار میشود
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و مجمع روحانیت شهرستان اراک با صدور اطلاعیهای از مردم ولایتمدار دعوت کردند تا در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت و تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی که روز شنبه در مصلای بیتالمقدس اراک برگزار میشود، حضور یابند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ نماینده ولیفقیه در استان مرکزی و مجمع روحانیت شهرستان اراک با صدور اطلاعیهای از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار استان برای حضور در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت و تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی دعوت کردند.
در این اطلاعیه با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین وداع با قائد شهید امت، این حضور جلوهای از وفاداری، بصیرت و پایبندی ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی توصیف شده و بر استمرار راه عزت، استقلال، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار تأکید شده است.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم بزرگداشت قائد شهید امت و تجدید میثاق با رهبر انقلاب اسلامی، روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم، علما، روحانیت، طلاب حوزههای علمیه و خانوادههای آنان در مصلای بیتالمقدس اراک برگزار خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه از مردم شریف و ولایتمدار شهرستان اراک دعوت شده است با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر بر وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای دینی تأکید کنند.