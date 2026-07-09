هزاران نفر در شهر اسکردو پاکستان، همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد، با برگزاری مراسمی گسترده بر ادامه راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید و با ایشان تجدید بیعت کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این مراسم تصاویر زنده تشییع میلیونی مردم مشهد به صورت همزمان برای حاضران پخش شد و فضای اسکردو را تحت تأثیر قرار داد.

اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید اسکردو در شمالی‌ترین منطقه پاکستان میزبان آیین وداع با رهبر شهید

شرکت کنندگان با مشاهده صحنه‌های وداع مردم ایران، با سر دادن شعار‌های انقلابی و مرثیه‌خوانی، همدردی خود را با ملت ایران ابراز کرده و پیوند عمیق اعتقادی خود با انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

اسکردو که در شمالی‌ترین منطقه پاکستان واقع شده به دلیل اشتراکات گسترده فرهنگی و مذهبی، ارادت ویژه مردم به اهل‌بیت (ع) و علاقه عمیق به انقلاب اسلامی ایران به «ایران کوچک» شهرت دارد.

برگزاری همزمان این آیین سوگواری با مراسم تشییع در مشهد، جلوه‌ای از وحدت عاطفی و اعتقادی مردم دو سوی مرز را به نمایش گذاشت؛ وحدتی که در آن دل‌های مردم اسکردو و مشهد در سوگ رهبر شهید امت اسلامی به هم گره خورد.