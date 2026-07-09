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حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط حاکم بر کشور، اولویت اصلی حوزه ارتباطات در استان، نگهداری شبکه موجود، حفظ پایداری ارتباطات و جبران آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی بوده است، اما در کنار آن، روند توسعه زیرساختهای ارتباطی نیز متوقف نشده و ادامه یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حیدری با اشاره به برنامههای اجرایی این ادارهکل اظهار کرد: در حوزه توسعه، دو اولویت اصلی را دنبال کردیم؛ نخست پروژههای شهری و دوم توسعه ارتباطات در روستاها و جادهها.
وی افزود: در بخش شهری، پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارها در شهرهای سنندج و کامیاران با محوریت مجموعه، و در سقز و سنندج با محوریت مخابرات در دستور کار قرار گرفت که از ابتدای سال تاکنون، ۱۳ هزار مشترک جدید فیبر نوری به کاربران استان اضافه شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: در حوزه روستایی نیز با وجود محدودیتهای تجهیزاتی و شرایط خاص حاکم بر کشور، تا پایان خردادماه ۱۱ روستا به شبکه ارتباطی متصل شدند و با برنامهریزی انجامشده و در صورت تأمین تجهیزات، تا پایان تابستان ۳۰ روستای دیگر نیز به این شبکه افزوده خواهند شد.
حیدری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جادهای و تقویت پوشش مسیرهای تردد، بهویژه مسیرهای اربعین، تصریح کرد: در این بخش، با اجرای ۶ سایت جدید و سه ارتقای فناوری، توانستیم پوشش ارتباطی ۶ کیلومتر از جادههای استان را بهبود دهیم.
وی افزود: همچنین با تأمین تجهیزات برای چهار سایت دیگر که قرار است پیش از ایام اربعین در مسیر سنندج – مریوان نصب شوند، مشکل رومینگ کاربران همراه اول در ۲۶ کیلومتر از این مسیر بهصورت کامل برطرف خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان درباره خسارتهای واردشده به زیرساختهای ارتباطی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز گفت: در مجموع چهار سایت ارتباطی بهطور کامل تخریب شد و سه سایت دیگر نیز دچار خسارت جزئی شدند که ۲ مورد از آنها از سایتهای اصلی استان در مریوان و بانه بودند و ارتباطات بخش قابل توجهی از این مناطق را تأمین میکردند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، برخی از مراکز مخابراتی و زیرساختی استان نیز آسیب دیدند و در کنار آن، ساختمان پست دیواندره نیز تخریب شد.
حیدری میزان کل خسارت وارده به تجهیزات مخابراتی و شبکه ارتباطی استان را ۶۱ میلیارد توماناعلام کرد و گفت: عملیات بازسازی و جایگزینی سایتهای تخریبشده در سروآباد، مریوان و بانه انجام و این سایتها دوباره وارد مدار شدهاند.
وی ادامه داد: سایتهایی که دچار تخریب جزئی شده بودند نیز با تأمین تجهیزات، احیا شدند. همچنین در سه ماه گذشته، قطعات و تجهیزات آسیبدیده در مراکز مخابراتی بانه، دیواندره، کامیاران و قروه جایگزین و بازسازی شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدمات پستی دیواندره در فضایی جایگزین برقرار است و عملیات آواربرداری ساختمان پست دیواندره نیز از هفته آینده آغاز میشود تا این ساختمان نیز پس از بازسازی، دوباره به مدار خدمترسانی بازگردد.