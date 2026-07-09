حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ و با توجه به شرایط حاکم بر کشور، اولویت اصلی حوزه ارتباطات در استان، نگهداری شبکه موجود، حفظ پایداری ارتباطات و جبران آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی بوده است، اما در کنار آن، روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز متوقف نشده و ادامه یافته است.

ترمیم زیرساخت‌های ارتباطی کردستان؛ از جبران خسارات جنگی تا توسعه فیبر نوری ترمیم زیرساخت‌های ارتباطی کردستان؛ از جبران خسارات جنگی تا توسعه فیبر نوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حیدری با اشاره به برنامه‌های اجرایی این اداره‌کل اظهار کرد: در حوزه توسعه، دو اولویت اصلی را دنبال کردیم؛ نخست پروژه‌های شهری و دوم توسعه ارتباطات در روستا‌ها و جاده‌ها.

وی افزود: در بخش شهری، پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها در شهر‌های سنندج و کامیاران با محوریت مجموعه، و در سقز و سنندج با محوریت مخابرات در دستور کار قرار گرفت که از ابتدای سال تاکنون، ۱۳ هزار مشترک جدید فیبر نوری به کاربران استان اضافه شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان ادامه داد: در حوزه روستایی نیز با وجود محدودیت‌های تجهیزاتی و شرایط خاص حاکم بر کشور، تا پایان خردادماه ۱۱ روستا به شبکه ارتباطی متصل شدند و با برنامه‌ریزی انجام‌شده و در صورت تأمین تجهیزات، تا پایان تابستان ۳۰ روستای دیگر نیز به این شبکه افزوده خواهند شد.

حیدری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جاده‌ای و تقویت پوشش مسیر‌های تردد، به‌ویژه مسیر‌های اربعین، تصریح کرد: در این بخش، با اجرای ۶ سایت جدید و سه ارتقای فناوری، توانستیم پوشش ارتباطی ۶ کیلومتر از جاده‌های استان را بهبود دهیم.

وی افزود: همچنین با تأمین تجهیزات برای چهار سایت دیگر که قرار است پیش از ایام اربعین در مسیر سنندج – مریوان نصب شوند، مشکل رومینگ کاربران همراه اول در ۲۶ کیلومتر از این مسیر به‌صورت کامل برطرف خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان درباره خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی استان در جریان جنگ تحمیلی سوم نیز گفت: در مجموع چهار سایت ارتباطی به‌طور کامل تخریب شد و سه سایت دیگر نیز دچار خسارت جزئی شدند که ۲ مورد از آنها از سایت‌های اصلی استان در مریوان و بانه بودند و ارتباطات بخش قابل توجهی از این مناطق را تأمین می‌کردند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، برخی از مراکز مخابراتی و زیرساختی استان نیز آسیب دیدند و در کنار آن، ساختمان پست دیواندره نیز تخریب شد.

حیدری میزان کل خسارت وارده به تجهیزات مخابراتی و شبکه ارتباطی استان را ۶۱ میلیارد توماناعلام کرد و گفت: عملیات بازسازی و جایگزینی سایت‌های تخریب‌شده در سروآباد، مریوان و بانه انجام و این سایت‌ها دوباره وارد مدار شده‌اند.

وی ادامه داد: سایت‌هایی که دچار تخریب جزئی شده بودند نیز با تأمین تجهیزات، احیا شدند. همچنین در سه ماه گذشته، قطعات و تجهیزات آسیب‌دیده در مراکز مخابراتی بانه، دیواندره، کامیاران و قروه جایگزین و بازسازی شده‌اند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر خدمات پستی دیواندره در فضایی جایگزین برقرار است و عملیات آواربرداری ساختمان پست دیواندره نیز از هفته آینده آغاز می‌شود تا این ساختمان نیز پس از بازسازی، دوباره به مدار خدمت‌رسانی بازگردد.