به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان از فردا جمعه ۱۹ تیر به میزبانی هانگژو چین آغاز می‌شود و تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال نشسته مردان کشورمان پیش از شرکت در این مسابقات در دیدار‌های تدارکاتی برابر تیم‌های مصر، برزیل، آمریکا، قزاقستان و آلمان به میدان رفت که در هر پنج بازی توانست با نتیجه مقتدرانه ۳ بر صفر برابر حریفان خود به پیروزی برسد.

شاگردان رضایی با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۴ در سه ست متوالی برابر تیم مصر که در رنک یک جهان قرار دارد به برتری دست یافتند. در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم ملی برزیل (تیم دوم رنکینگ جهانی) رفتند و با نتیجه ۳ بر صفر با ست شماری ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ برابر این تیم به برتری رسیدند.

شاگردان رضایی در برابر تیم آمریکا در ست شماری ۲۸ بر ۲۶، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۱۰ با اقتدار به برتری دست یافتند.

ملی پوشان کشورمان در دیدار برابر قزاقستان با ست شماری ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۶ بر ۲۴ پیروز شدند و در پنجمین و آخرین دیدار تدارکاتی خود با ست شماری ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۲ از سد تیم آلمان عبور کردند.

تیم ملی والیبال نشسته مردان با کسب برتری ۳ بر صفر مقابل همه حریفان خود در دیدار‌های تدارکاتی، با پنج پیروزی مقتدرانه، در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان فردا از ساعت ۹ صبح به وقت ایران به مصاف تیم لهستان می‌رود.