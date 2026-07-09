انبوه جمعیت، خودرو حامل پیکرها را در برگرفتند و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر ضد ولایت فقیه در فضای مسیر تشییع طنین انداز شد.

پرچمهای سرخ رنگ انتقام، یا لثارات الحسین و پرچم جمهوری اسلامی در سراسر مسیر خیابانهای مشهد به اهتزاز درآمده است.

تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهدالرضا در قاب تصویر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهدالرضا در قاب تصویر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهدالرضا در قاب تصویر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهدالرضا در قاب تصویر تشییع رهبر شهید انقلاب در مشهدالرضا در قاب تصویر