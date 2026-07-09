شهادت آقای شهید ایران، پایان خط مقاومت نیست، بلکه رویش دوباره اسطورههایی ست که این انقلاب مقدس را با سرعتی مضاعف، به ظهور منجی عالم بشریت، پیوند خواهند زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،یکی از نکاتِ برجستهی مراسم تشییع شهید خامنهای کبیر که بیش از هر چیز در فضایِ شهر طنینانداز بود، شعارِ «خدایِ خامنهای زنده است» بود؛ جملهای که نشاندهندهی باورِ قلبیِ شرکتکنندگان به این حقیقت است که مسیرِ مجاهدت، با رفتنِ مسافرانش به پایان نخواهد رسید و اتصالِ این راه به قدرتِ لایزالِ الهی، تضمینکنندهی بقای آن است.
اگرچه فقدانِ این مجاهدِ خستگیناپذیر، داغی سنگین بر دلهای مردم گذاشته، اما این داغ، نه یک نقطهی پایان، که گواهی بر زنده بودنِ نهالِ مقاومت است؛ نهالی که با خونِ پاکِ شهدا آبیاری شده و همچنان استوار به سوی مقصدِ نهایی در حرکت است.