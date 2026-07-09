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امام سجاد مُلقب به زین العابدین زینت عبادت کنندگان، پس از نهضت عظیم پدر بزرگوارشان امام حسین (ع) مسئولیت سنگین پیام رسانی و تداوم راه پدر را به عهده گرفت و رسالت خویش را در جهت روشن ساختن اهداف قیام عاشورا انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام سجاد (ع) بازمانده واقعه عاشورا به اِذن خداوند در حادثه زنده ماند تا به همراه عمه اش حضرت زینب (س) پرچمدار و تبیین کننده قیام و نهضت عاشورا باشد.
این امام هُمام پس از واقعه عاشورا همراه بازماندگان غافله حسینی به اسارت دشمن درآمد و با تحمل سختی اسارت، تسکینی بر سایر اسیران شد.
امام سجاد (ع) ۳۴ سال پس از شهادت اباعبدالله الحسین (ع) اِمام اُمت بودند و پس از تحمل سالها مصیبت کربلا به روایتی در بیست و پنجمین روز از محرم سال ۹۵دهحری قمری به شهادت رسیدند، پیکر مطهر ایشان در قبرستان بقیع واقع شده است.
صحیفه سجادیه مجموعهای از دعاها و مناجات ست از جمله آثار ارزشمندی است که از او به یادگار مانده که مجموعهای از دعاهاست که واژه واژه آن برای حال خوش بندگان با معبودشان است.