به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ امام سجاد (ع) بازمانده واقعه عاشورا به اِذن خداوند در حادثه زنده ماند تا به همراه عمه اش حضرت زینب (س) پرچمدار و تبیین کننده قیام و نهضت عاشورا باشد.

این امام هُمام پس از واقعه عاشورا همراه بازماندگان غافله حسینی به اسارت دشمن درآمد و با تحمل سختی اسارت، تسکینی بر سایر اسیران شد.

امام سجاد (ع) ۳۴ سال پس از شهادت اباعبدالله الحسین (ع) اِمام اُمت بودند و پس از تحمل سال‌ها مصیبت کربلا به روایتی در بیست و پنجمین روز از محرم سال ۹۵دهحری قمری به شهادت رسیدند، پیکر مطهر ایشان در قبرستان بقیع واقع شده است.

صحیفه سجادیه مجموعه‌ای از دعا‌ها و مناجات ست از جمله آثار ارزشمندی است که از او به یادگار مانده که مجموعه‌ای از دعاهاست که واژه واژه آن برای حال خوش بندگان با معبودشان است.