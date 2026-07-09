به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آزمون با هدف ارزیابی سطح آمادگی جسمانی، ارتقای توان عملیاتی و افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی، به مدت سه روز در کیش برگزار شد.

نیرو‌های عملیاتی در بخش‌های استقامت، سرعت، قدرت عضلانی، چابکی، توان هوازی و بی‌هوازی و شاخص‌های تخصصی سنجش شدند تا آمادگی آنان برای حضور مؤثر در عملیات اطفای حریق، امداد و نجات و مدیریت شرایط بحرانی سنجیده شود.

روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: برگزاری آزمون‌ها در راستای ارتقای سطح آمادگی جسمانی و توان عملیاتی نیرو‌های آتش‌نشانی است و نتایج آن در برنامه‌ریزی آموزشی، تمرینات تخصصی و حفظ آمادگی نیرو‌های عملیاتی استفاده می شود.

ارزیابی‌ها هر ساله در دو نوبت با مدیریت آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، مستمر و با هدف پایش و ارتقای آمادگی جسمانی نیرو‌های عملیاتی برگزار می‌شوند.