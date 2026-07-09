مردم ایران ودیگر امتهای اسلامی وآزادیخواهان جهان، یکپارچه، همراه و همدل، رهبر شهیدشان راتا بهشت بدرقه می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،روز‌ها و شبها، گذشت تا مردم به روز موعود رسیدند، روزی که بیعت‌ها تکرار، عهد‌ها محکمتر و قدم‌ها ثابترشد؛ در مسیر و آرمان رهبرشهید. امروز یک عالم در مشهد الرضا به احترام رهبرمجاهد شهیدایران ایستادند .

مردمی که بیش از ۴ماه این بغض فروخورده و غم را برای چنین روزی بر دوش کشیدند و تحمل کردند و امروز آقای شهیدشان را برای همیشه به آقای ایران سپردند.