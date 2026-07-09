به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، مدیرکل پست استان گفت: علاقمندان به شرکت در این پویش تا ۲۵ تیر مهلت دارند با مراجعه به دفاتر ادارات پست و یا موکب‌هایی که به همین منظور در اجتماعات راه اندازی شده است، احساسات، خاطرات و دل‌نوشته‌های خود را با هدف ثبت و ماندگار کردن آنها ارسال کنند.

هدایت فِیِلی افزود: این پویش فرصتی برای مشارکت مردم در ثبت پیام‌ها، خاطرات و دل‌نوشته‌هایی است که در قالب نامه به یادگار خواهد ماند و در قالب یک کتاب ثبت و ماندگار خواهد شد.