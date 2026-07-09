

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پایانه راه‌آهن تربت‌حیدریه گفت: پس از بروز مشکل در خطوط ریلی، ۷۰۰ مسافر دو قطار یزد–مشهد و کرمان–مشهد با استفاده از ناوگان اتوبوسی به مشهد منتقل شدند.



افشین فرشادی افزود: برای انتقال مسافران قطار یزد–مشهد، ۵ دستگاه اتوبوس و ۴ دستگاه مینی‌بوس و برای قطار کرمان–مشهد نیز ۹ دستگاه اتوبوس به کار گرفته شد.

وی ادامه داد: قطار‌هایی که به سمت تهران حرکت می‌کنند مشکلی ندارند و اعزام آنها طبق برنامه انجام می‌شود.

ساعت ۳ و ۵ دقیقه بامداد امروز خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، دچار اختلال بر اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی شد که باعث توقف قطارها در این مسیر شد.