پخش زنده
امروز: -
پرچم دار مقاومت اسلامی در جهان در حالی در بین مانیستند که هزاران قافله دل همره ایشان هستند وپرچم عدالت، استقلال، وحدت مسلمانان و آزادی فلسطین همچنان بر دوش ملتهای ظلم ستیز و آزادیخواه خواهد ماند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول سالهای رهبری خود، استقلال رأی را به بهای فشارها، تحریمها، تهدیدها و جنگهای تحمیلی حفظ کرد. ایشان در دورانی که بسیاری از دولتها در برابر اراده قدرتهای بزرگ سر فرود آوردند، بر حق ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش ایستادند و اجازه ندادند هیاهوی قدرتهای سلطهگر، صدای استقلال و عزت یک ملت را خاموش کند.
این استقلال تنها یک موضع سیاسی نبود، بلکه ریشه در اصالت اخلاقی و ایمانی داشت. از نگاه ایشان، حقانیت یک موضع با میزان رضایت قدرتهای جهانی سنجیده نمیشد. معیار، عدالت، کرامت انسان و دفاع از حقیقت بود. همین استقلال رأی، به گفتمان انقلاب اسلامی قدرتی بخشید که از محدوده ایران عبور کرد و در میان ملتهای تحت فشار استعمار، تبعیض، اشغال و مداخله خارجی پژواک یافت.
رهبر شهید همچنین وحدت مسلمانان را نه یک شعار مناسبتی، بلکه ضرورتی راهبردی برای رهایی جهان اسلام از سلطه و تفرقه میدانستند. ایشان بارها هشدار داده بودند که استعمارگران با برجستهسازی اختلافهای قومی، مذهبی و جغرافیایی، توان ملتهای مسلمان را فرسوده و منابع آنان را غارت میکنند.
در نگاه ایشان، امت اسلامی زمانی میتوانست از حقوق خود دفاع کند که مرزهای ساختگی تفرقه را پشت سر بگذارد و در برابر دشمنان مشترک، صدایی واحد بیابد.
حضور شخصیتها و گروههای مردمی از کشورهای مختلف اسلامی در آیین بدرقه آقای شهید ایران، جلوهای از همین آرمان بود. مردمانی با زبانها و مذاهب گوناگون آمده بودند تا در یک نقطه و در کنار یکدیگر، رهبری را بدرقه کنند که وحدت را سپر ملتها در برابر استعمار و صهیونیسم میدانست.
جهان، در بدرقه رهبری به پا خاست که قدرتهای سلطهگر سالها کوشیدند صدای او را خاموش کنند، اما پژواک اندیشهاش از مرزهای ایران فراتر رفت. پیکر رهبر شهید بدرقه شد، اما پرچمی که ایشان برای عدالت، استقلال، وحدت مسلمانان و آزادی فلسطین برافراشتند، همچنان بر دوش ملتهایی باقی خواهد ماند که تسلیم ظلم نمیشوند و آزادی را از حافظه خود پاک نمیکنند.