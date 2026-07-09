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جزییات دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای نهایی دانشآموزان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: کارت ورود به جلسه آزمونهای نهایی سال ۱۴۰۵ برای تمامی دانشآموزان صادر شده و فرآیند چاپ و توزیع آن در مدارس آغاز شده است.
عباس سلطانی ادامه داد: بر این اساس، مدیران مدارس روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگسالان و مدارس آموزش از راه دور لازم است قبل از تحویل کارتها، اطلاعات هویتی و تصویر دانشآموز، فهرست دروس و نشانی مرکز برگزاری آزمون درجشده در کارت ورود به جلسه را با دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، موضوع را در اسرع وقت به واحد سنجش منطقه اطلاع دهند.
وی گفت:پس از اطمینان از صحت اطلاعات، مدیران مدارس نسبت به چاپ کارتها، ممهور نمودن آنها به مهر مدرسه و تحویل به تمامی دانشآموزان تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۷تیرماه اقدام کنند.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: دانشآموزانی که بهصورت مهمان در آزمونها شرکت میکنند نیز پیگیر دریافت کارت ورود به جلسه خود از مدرسه مبدا باشند.
وی ادامه داد: برای دانشآموزان شاخه نظری که در آزمونهای نهایی شرکت میکنند در صورتی که در آزمونهای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی نیز ثبتنام کردهاند، دو کارت ورود به جلسه بهصورت مجزا صادر شده و لازم است هر دو کارت را دریافت کنند.
سلطانی افزود: دانش آموزان مدارس بزرگسالان و آموزش از راه دور که بهطور همزمان در پایههای یازدهم و دوازدهم انتخاب واحد کردهاند، لازم است کارت ورود به جلسه هر دو پایه را بهصورت جداگانه دریافت و همراه داشته باشند.
رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: داوطلبان ایجاد و ترمیم سابقه تحصیلی از روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ میتوانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمونهای نهایی اقدام کنند.
وی ادامه داد: داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم و آزمون سراسری میتوانند کارت خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org و دیگر داوطلبان شامل غیردانشآموزان و فارغالتحصیلان نیز میتوانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش my.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.