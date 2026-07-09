همزمان با برگزاری آیین وداع و خاکسپاری رهبر مجاهد شهید انقلاب در جوار بارگاه منور حضرت امام رضا(ع)، حضور پرشور کودکان و نوجوانان در کنار خانواده‌هایشان، یکی از جلوه‌های ماندگار این مراسم بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پس از مراسم‌های تشییع در تهران، قم و نیز بدرقه باشکوه در نجف اشرف و کربلای معلی، پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس با حضور جمعیت چندین میلیونی تشییع شد و در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن‌الحجج(ع) آرام گرفت.

حضور پرشور نسل آینده در آیین وداع

در میان جمعیت انبوه عزاداران، حضور کودکان و نوجوانانی که با پرچم‌های ایران و پرچم‌های سرخ خونخواهی در مراسم شرکت کرده بودند نیز به میزان زیادی جلب توجه می‌کرد؛ کودکانی که در آغوش پدر و مادر یا در کنار خانواده‌های خود، با مشت‌های گره‌کرده و چهره‌هایی مصمم، در این آیین حضور یافتند و جلوه‌ای از پیوند نسل آینده با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.

این حضور، روایتگر استمرار راه شهیدان و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده بود؛ نسلی که در سایه تربیت خانواده‌ها، با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت آشنا شده و در آیین وداع با رهبر شهید ایران، بار دیگر این پیوند را به تصویر کشید.

روایت کودکان از ادامه راه شهیدان

«امیرعباس» پسر هشت ساله‌ای که همراه خواهر دو ساله و مادر و پدر خود در مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در مشهد حضور پیدا کرده بود، گفت: «آمریکا و ترامپ بدانند ما کودکان، راه امام شهیدمان را ادامه می‌دهیم.»

«آرمیتا» دختر شش ساله حاضر در مراسم که با پدرش از نیشابور خود را به این مراسم رسانده بود، گفت: «شهید خامنه‌ای همه ما را دوست داشت و ما هم او را بسیار دوست داریم.»

خانواده‌ها؛ محور انتقال فرهنگ ایثار

آقای محبی که همراه با سه دختر و یک پسر خود در آیین تشییع قائد شهید امت حاضر شده بود، گفت: «همه فرزندان من جانفدای حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای هستند.»

آیین وداع و خاکسپاری رهبر مجاهد شهید ایران در مشهد مقدس، علاوه بر بدرقه باشکوه مردم، صحنه‌ای از همدلی و همراهی نسل‌های مختلف بود؛ حضوری که نشان داد راه شهدا همچنان در بستر جامعه جاری است و پیام ایثار و مقاومت، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

مهسا خاوری _ خبرگزاری صداوسیما