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نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری از خادمان خستگی ناپذیر موکبها و حضور حماسی مردم دارالعباده یزد در تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی تقدیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پیام آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد و آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده مردم استان یزد در مجلس خبرگان رهبری آمده است: توفیق خدمترسانی به زائران خط سرخ شهادت و دلسوختگان راه حق، عنایت خاصهای از سوی حضرت احدیت است که تنها نصیب پاکنهادان و مخلصان معتمد بارگاه الهی میگردد.
حضور حماسی، منسجم و خستگیناپذیر خادمان موکبهای دارالعباده استان یزد در شهرهای مشهد، تهران و قم، بار دیگر اصالت، ارادت مخلصانه و ایمان عمیق مردم شریف این خطه را در امر پذیرایی و تکریم زوارِ داغدارِ قائد شهید امت اسلامی به اقتدار تجلی بخشید. شما با برپایی این سنگرهای دلدادگی در روزهای فراق و ماتم، نشان دادید که خط مقدم پشتیبانی و خدمت جبهه حق هستید.
در این میان، لازم است به صورت ویژه و آمیخته با تکریم، از حضور پرشور، حماسی و بینظیر آحاد مردم شریف، ولایتمدار و بیدار استان یزد که با چشمانی اشکبار و دلهایی مالامال از عشق به آرمانهای انقلاب، در این مراسمهای وداع، تشییع و تدفین و عزاداری حضور یافتند، صمیمانه قدردانی نماییم. این حضور آگاهانه و دشمنشکن تبلور وفاداری به عهد الهی و نشانهای آشکار از پویایی این ملت بزرگ بود.
این روحیه فداکاری، ایثارگری و حضور در صحنه، امتداد همان مجاهدتهای درخشانی است که پیش از این در میانه «جنگ رمضان» به چشم خود دیدیم؛ روزهایی که جامعه خدوم ما پایداری در میدان را معنا کردند و امروز نیز با گامهای استوار مردم در صحنه و خدمت موکبها به زائرانِ مقام رفیع شهادت، وفاداری خود را به عمود خیمه ولایت بار دیگر به اثبات رساندند. شکوه این ارادت خالصانه، برای همیشه در تاریخ افتخارات دارالعباده ماندگار خواهد بود.
اینجانبان با ادای احترام به روح مطهر رهبر شهیدمان حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنهای (ره) و شهدای والامقام اسلام، از همت والا، فداکاریها و تلاشهای شبانهروزی تکتک خادمان، بانیان، دستاندرکاران، همه دستگاهها و نهادهایی که در قالب موکبهای دارالعباده منشأ برکت، عزت و تکریم بودهاند و بهویژه از عموم همشهریان عزیز و عزادار، صمیمانه تقدیر و تشکر مینماییم.
از درگاه خداوند سبحان مسئلت داریم که این خدمات مأجور و حضور خالصانه را به احسن وجه قبول فرموده و همگان را زیر سایهسار عنایات حضرت ولیعصر (عج)، در مسیر نورانی شهدا، ولایت و اعتلای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پایدار و منصور بدارد.