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موکبها برای پذیرایی خیل عاشقان و دلدادگان پدر مهربان امت برای حضور در آخرین وداع در راه بارگاه ملکوتی آقای ایران راهی مشهد مقدس آستین مت بالا زدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در موکب ها تلاش شده امکانات مناسبی برای رفاه و پذیرایی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید فراهم وخدمات مختلف از جمله در حوزه کودکان و نوجوانان ارائه میشود.
هدف از برپایی این موکب ها، خدمات پذیرایی، اسکان و پشتیبانی به زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای بدرقه هموطنان در رویداد بزرگ و تاریخی مراسم تشییع رهبر شهید است.