به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در موکب ها تلاش شده امکانات مناسبی برای رفاه و پذیرایی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید فراهم وخدمات مختلف از جمله در حوزه کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.

هدف از برپایی این موکب ها، خدمات پذیرایی، اسکان و پشتیبانی به زائران و فراهم کردن شرایط مناسب برای بدرقه هموطنان در رویداد بزرگ و تاریخی مراسم تشییع رهبر شهید است.