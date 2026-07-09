امشب همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، نماز لیلَةُ‌الدَّفن رهبر شهید و خانواده ایشان در مساجد اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، امشب همزمان با سراسر کشور پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، نماز لیلَةُ‌الدَّفن رهبر شهید و خانواده ایشان در مساجد اقامه می‌شود.

همچنین به یاد رهبر شهید ساعت ۲۴ امشب، مراسم مناجات در گلزار نورالشهداء باراجین برگزار خواهد شد.

برنامه‌های فردا هم شامل دعای ندبه در بیش از ۴۰ نقطه استان، مراسم صباح مزار پیش از اقامه نماز جمعه و مراسم گرامیداشت با سخنرانی آیت‌الله خاتمی امام جمعه موقت تهران در پیاده‌راه میدان آزادی است.

هفته آینده هم به ترتیب روزهای شنبه، یکشنبه و چهارشنبه، محفل انس با قرآن در مسجد امام حسن عسکری، مراسم نمادین خیابان کشور دوست در میدان امیرکبیر و مزار شهدا و مراسم هفتمین روز تدفین در مهدیه قزوین برگزار خواهد شد.