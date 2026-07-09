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مشهد الرضا از امروز برای همیشه میزبان پیکر مطهر قائد مجاهد شهید امت اسلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، پس از چند روز تشییع باشکوه در تهران، قم، نجف و کربلا، پیکر رهبر شهید به مشهد رسید تا برای همیشه آرام بگیرد.
در امتداد وداع میلیونی مردم ایران اسلامی در تهران با پیکر مطهر سالار شهیدان انقلاب، مردم عراق در شهرهای نجف و کربلا، پیکر مطهر «آقای شهید ایران» امروز به فرودگاه مشهد رسید تا رهبر شهید ایران در حرم مطهر ثامن الحجج علیهالسلام برای همیشه آرام بگیرد.
مردم عزادار از استانهای مختلف و حتی کشورهای خارجی به مشهد مقدس سفر کردند تا «آقای شهید ایران» را برای همیشه به آرامگاه ابدی در حرم شمس الشموس مشایعت و تشییع کنند.
امروز مشهد الرضا، نه قلب ایران که قلب یک جهان در سوگ و وصال رهبر شهید انقلاب اسلامی میتپید.
مردم با فریادهای «لبیک یا خامنهای» و «یا حسین»، نشان دادند که راه رهبر شهید، تا ابد ادامهدار است و آنان تا آخرین قطره خون، پای این پیمان ایستادهاند.
در این خروش عظیم، صدای گریه با شعارهای حماسی گره خورده و مشهد الرضا را به میدان عهد دوباره تبدیل کرده است.
مردم با یادآوری سخنان رهبر شهید که میفرمود «همه وجود ما سهم خداست»، امروز در کنار آرامگاه ابدی خود در جوار امام رئوف، نشان دادند که عشق به ولایت و شهادت، هیچگاه در دلهای آنان کمرنگ نخواهد شد.