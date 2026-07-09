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بر اثر حادثه نشت گاز شهری در منطقه حصیرآباد اهواز دو نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت:ساعت ۱۵:۰۸ امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵، وقوع انفجار ناشی از نشت گاز شهری در یک ساختمان مسکونی دوطبقه واقع در منطقه حصیرآباد، خیابان ۳، به ستاد فرماندهی عملیات ۱۲۵ اعلام شد.
بابک ربیعی افزود: بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات به همراه شش نفر آتشنشان به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در صحنه، ضمن ایمنسازی محل، رفع خطر و کنترل شرایط، اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز حوادث ثانویه انجام شد.
وی ادامه داد: در این حادثه یک مرد و یک زن مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با اشاره به خسارات وارده گفت: این انفجار موجب تخریب جزئی درب و پنجرههای ساختمان مسکونی شد، اما با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی، از گسترش خسارات و بروز مخاطرات بیشتر جلوگیری شد.
ربیعی خاطرنشان کرد: بررسیهای اولیه کارشناسان علتیابی حوادث سازمان آتشنشانی نشان میدهد کانون انفجار در طبقه پایین ساختمان بوده و سهلانگاری در بستن شیر گاز و تجمع گاز در فضای داخلی این واحد، علت وقوع انفجار بوده است و بررسیهای تکمیلی درباره علت حادثه همچنان ادامه دارد.
وی در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست پیش از ترک منزل از بسته بودن شیر اصلی گاز اطمینان حاصل کنند، وسایل گازسوز را بهصورت دورهای توسط افراد متخصص سرویس کنند، از تجهیزات و اتصالات استاندارد استفاده کرده و شیلنگها و اتصالات گاز را بهطور مستمر مورد بازبینی قرار دهند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.