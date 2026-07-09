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امام جمعه کیش، گفت: حضور باشکوه و گسترده مردم در آئینهای بدرقه و وداع با پیکر مطهّر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنههایی ماندگاری از وفاداری و دلدادگی به آرمانهای انقلاب، انسجام و وحدت ملّی و پیوند ناگسستنی امام و امّت، و روحیه انتقام و خونخواهی «آقای شهید ایران» را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در پیام خود با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه و وداع با امام شهید انقلاب اسلامی در ایران و عراق، آورده است:
بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ
« قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَة أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَ فُرادى »
ملّت بزرگ، شریف و مبعوثشده ایران اسلامی!
حضور باشکوه و گسترده شما در آیینهای بدرقه و وداع با پیکر مطهّر رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلیاللهمقامهالشریف)، صحنههایی ماندگار از وفاداری و دلدادگی به آرمانهای انقلاب، انسجام و وحدت ملّی و پیوند ناگسستنی امام و امّت، و روحیه انتقام و خونخواهی «آقای شهید ایران» را در مقابل چشم جهانیان به نمایش گذاشت.
گرچه شهادت پیشوای آزادیخواهان جهان و زعیم امّت اسلامی و پدر مهربان ملّت ایران، غمی بزرگ، رنجی عظیم و زخمی عمیق بر قلوب ما نهاده است، اما به برکت اخلاص و ایمان الهی آن یگانهی دوران و محبوبالقلوب مسلمانان و شیعیان جهان است که ما این روزها بدرقهای تاریخی، شکوهمند و بیمانند را شاهد هستیم.
امروز دعوت «أَنْ تَقُومُوا لِلّهِ مَثْنى وَ فُرادى» از تهران تا بغداد، بیروت و صنعا و همه کشورها و پایتختهای جهان، بر لسان مسلمانان و آزادیخواهان جهان جاریاست و این فصل جدید از تاریخ ملّت بزرگ ایران و اعلام بیعت و وفاداری بر مسیر توحید و ارزشهای اسلامی و حرکت در صراط مستقیم امام کبیر (ره) و امام شهید (اعلیاللهمقامهالشریف) است که ان شاالله با هدایتهای حکیمانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدّظلهالعالی) ادامه خواهد داشت.
با قدردانی و تشکر صمیمانه از شما ملّت قدرشناس و رشید ایران اسلامی، مردم عزیز و بزرگوار کشور دوست و برادر عراق، و خادمان این رویداد بزرگ بهویژه دستاندرکاران برپایی موکبهای مردمی، نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، امدادی، خدماتی، حملونقل و رسانهای، از درگاه حضرت احدیّت مسئلت میکنم که این حضور حماسی و جاودانه را مایه افزایش محبّت و اخوّت ملّت عزیزمان، عزّت و پیروزی بیشازپیش ایران اسلامی و محور مقاومت، و یاس و نابودی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار دهد.
اَللّهُمَّ عَجِّل لِولیکَ الفَرَج
علیرضا بی نیاز | امام جمعه کیش