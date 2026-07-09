سرباز وظیفه ابوالفضل حسینی از اهالی غیور شهرستان دزپارت در دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در اطلاعیه ای اعلام کرد : سرباز وظیفه ابوالفضل حسینی، از اهالی غیور و ولایت‌مدار روستای پرچونک فالح سادات حسینی شهرستان دزپارت، در حین انجام وظیفه در استان هرمزگان در راه دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی به دست ایادی استکبار به درجه رفیع شهادت رسید.

بنا بر اعلام روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت ولی عصر خوزستان ، مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین صبح امروز در حمله متجاوزان آمریکایی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادربسیجی محسن نجاتی در استان خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.