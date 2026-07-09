بازسازی سریع ریل‌های آسیب‌دیده در پی تهاجم آمریکایی

در پی حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساخت‌های ریلی در استان‌های گلستان و خراسان رضوی، تیم‌های فنی و عملیاتی شرکت راه آهن بلافاصله در ایستگاه تربت مستقر شدند تا عملیات انتقال مسافران را از طریق اتوبوس و ریل‌باس به مقصد مشهد مقدس و بالعکس مدیریت کنند.