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در پی حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی به زیرساختهای ریلی در استانهای گلستان و خراسان رضوی، تیمهای فنی و عملیاتی شرکت راه آهن بلافاصله در ایستگاه تربت مستقر شدند تا عملیات انتقال مسافران را از طریق اتوبوس و ریلباس به مقصد مشهد مقدس و بالعکس مدیریت کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرعامل شرکت راه آهن در این رابطه اظهار داشت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران تشکیل جلسه داد.
جبارعلی ذاکری گفت: در کمتر از ۱۵ ساعت، یکی از دو خط ریلی مسیر تهران-مشهد بازسازی شد؛ لذا تردد قطارهای مسافری در این مسیر از سر گرفته خواهد شد.