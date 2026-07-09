رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فراجا استان قزوین با تأکید بر لزوم اقدام زودهنگام برای دریافت یا تمدید گذرنامه، از زائران خواست با توجه به شرط حداقل ۶ ماه اعتبار برای خروج از کشور، از طریق دفاتر پلیس +۱۰ یا سامانه «پلیس من» وضعیت مدارک خود را بررسی کنند.

توصیه پلیس قزوین به زائران اربعین: صدور و تمدید گذرنامه را به روز‌های آخر موکول نکنید

توصیه پلیس قزوین به زائران اربعین: صدور و تمدید گذرنامه را به روز‌های آخر موکول نکنید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین کشتکار رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه فراجا استان گفت: افرادی که قصد سفر به خارج از کشور در ایام اربعین حسینی را دارند درخواست خود را به آن ایام موکول نکرده و هم اکنون در خصوص اخذ گذرنامه اقدام کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه حداقل اعتبار گذرنامه برای خروج از کشور ۶ ماه است زائران حسینی نسبت به کنترل اعتبار گذرنامه خود اقدام کنند و در صورت نیاز به اعتبار یا دریافت گذرنامه، به صورت حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و یا بصورت اینترنتی از طریق سایت و اپلیکیشن پلیس من اقدام کنند.

وی گفت: تمامی افراد ذکور بالای ۱۸ سال مشمول نظام وظیفه و دارای گذرنامه با اعتبار بیش از شش ماه که متقاضی شرکت در پیاده روی اربعین هستند باید ابتدا در خصوص اخذ مجوز خروج از کشور از طریق سامانه سخا اقدام نمایند و سپس به مرز‌های خروجی کشور مراجعه کنند.