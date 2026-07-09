مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری: زائران اربعین حسینی استان برای ثبت نام به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir مراجعه کنند.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید محمدی گفت: متقاضیان سفر اربعین حسینی علاوه بر وارد کردن اطلاعات گذرنامه، برای نام‌نویسی قطعی باید مرز خروجی و زمان تشرف به عراق و نیز بازگشت به کشور را مشخص و هزینه بیمه را که امسال ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده پرداخت کنند؛ گذرنامه زائران حداقل باید شش ماه مهلت داشته باشد.

وی افزود:کسانی که گذرنامه ندارند یا در صورتی که گذرنامه آنها تا زمان تشرف، کم‌تر از ۶ ماه اعتبار دارد برای اخذ گذرنامه و تعویض یا تمدید و نیز برای دریافت ارز، در سامانه سماح ثبت‌نامکنند.

محمدی با اشاره به اینکه اعزام به صورت گروهی نیز انجام می‌شود، تأکید کرد: توصیه می‌شود زائران به‌صورت گروهی ثبت‌نام کنند، زیرا ثبت‌نام گروهی در اطلاع‌رسانی هم گروهی‌ها و امور گمشدگان و ... بسیار مؤثر خواهد بود.

مدیر حج و زیارت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عزیمت زائران با وسائل نقلیه شخصی و عمومی انجام می‌گیرد، گفت: زائرانی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی عزیمت کنند، حتماً در سامانه سماح اطلاعات مربوط را تکمیل کنند.