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مدیرکل روابط عمومی راهآهن گفت: با بازگشایی نخستین خط، حرکت قطارها در محور مشهد تهران برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، علی قنبرزاده درباره آخرین وضعیت محور ریلی مشهد تهران، اظهار کرد: نخستین خط این محور ساعت ۱۸ و با دستور مدیرعامل راهآهن و تلاش گسترده همکاران عملیاتی و فنی پس از سیزده ساعت بازگشایی شد و در حال حاضر تردد قطارها از طریق این خط برقرار شد است و قطارهای برنامهریزی شده در حال اعزام به مقصد مشهد هستند و از این بابت مشکلی در روند حرکت قطارها وجود ندارد.
مدیرکل روابط عمومی راهآهن با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات با هدف بازگشت هرچه سریعتر شرایط به حالت عادی انجام شده است، اضافه کرد: همکاران فنی و عملیاتی راهآهن از نخستین ساعات وقوع این حادثه در محل حاضر شدند و با بسیج امکانات، عملیات بازسازی و ایمنسازی مسیر را در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رساندند.
قنبرزاده با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی و فنی راهآهن، تصریح کرد: با بازگشایی نخستین خط، حرکت قطارها در محور مشهد تهران برقرار شده و با تکمیل عملیات در خط دوم، ظرفیت تردد این محور نیز به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
به دلیل حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد در ساعت سه بامداد امروز ، حرکت قطارها به سمت مشهد، دچار اختلال شد.