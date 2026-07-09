وی با اشاره به ادامه عملیات بازسازی در بخش دیگر این محور، ادامه داد: همزمان با برقراری تردد از طریق خط نخست، عملیات فنی و بازسازی خط دوم نیز با سرعت در حال انجام است و نیروهای عملیاتی راه‌آهن به صورت مستمر در محل حضور دارند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، روند بازسازی خط دوم نیز در حال پیشرفت است و پیش‌بینی می‌شود این خط تا ساعاتی دیگر آماده بهره‌برداری و به شبکه ریلی کشور متصل شود.

مدیرکل روابط عمومی راه‌آهن با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات با هدف بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به حالت عادی انجام شده است، اضافه کرد: همکاران فنی و عملیاتی راه‌آهن از نخستین ساعات وقوع این حادثه در محل حاضر شدند و با بسیج امکانات، عملیات بازسازی و ایمن‌سازی مسیر را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به انجام رساندند.

قنبرزاده با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی و فنی راه‌آهن، تصریح کرد: با بازگشایی نخستین خط، حرکت قطارها در محور مشهد تهران برقرار شده و با تکمیل عملیات در خط دوم، ظرفیت تردد این محور نیز به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

به دلیل حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد در ساعت سه بامداد امروز ، حرکت قطارها به سمت مشهد، دچار اختلال شد.