پخش زنده
امروز: -
پیکر مطهر شهید مدافع وطن سروان محمدرضا خزیمی در شهر بندر امام خمینی تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم حضور داشتند، پیکر مطهر شهید سروان محمدرضا خزیمی، از مدافعان امنیت کشور که در حملات متجاوزان آمریکایی به شهادت رسید، در شهر بندر امام خمینی تشییع و به خاک سپرده شد.
مردم قدرشناس در این مراسم با سر دادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل جنایات متجاوزان آمریکایی -صهیونی را علیه ملت ایران بشدت محکوم کردند.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در حاشیه مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سروان محمدرضا خزیمی گفت: شهادت این سرباز ولایت، ضایعهای برای استان است، اما مایه افتخار و سربلندی خوزستان و ایران به شمار میرود.
ولیالله حیاتی افزود: شهدای مدافع امنیت نظیر شهید خزیمی، مایه اقتدار و سربلندی میهن اسلامی هستند و راه آنان با استقامت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ادامه خواهد یافت.