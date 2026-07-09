آسیب سیل به شبکه راه و گاز جلفا در پی طغیان ارس
معاون عمرانی فرماندار جلفا از تخریب و وارد آمدن آسیب به برخی محورهای مواصلاتی و تاسیسات گازرسانی این شهرستان در پی طغیان رودخانه ارس خبر داد و گفت: این حادثه فاقد تلفات جانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
وحید احمدزاده گفت:طغیان رودخانه مرزی ارس از ساعت ۲ بامداد امروز منجر به انسداد و تخریب بخشی از محورهای مواصلاتی این شهرستان از جمله محور جلفا - کلیسا و مسیرهای دسترسی به مناطق کلید داغی و گلفرج شده است.
وی با تشریح اقدامات مدیریت بحران افزود:تیمهای عملیاتی و عوامل راهداری از ساعات نخستین وقوع سیلاب در کانونهای بحران مستقر شده و فرایند بازگشایی و رفع انسداد محورهای مذکور را آغاز کردهاند عملیات پاکسازی و ایمنسازی جادهها به صورت شبانهروزی در حال اجراست تا تردد در این نقاط به وضعیت عادی بازگردد.
معاون عمرانی فرماندار جلفا در رابطه با وضعیت زیرساختهای انرژی خاطرنشان کرد:وقوع سیلاب منجر به تخریب خطوط لوله و توقف جریان گاز در روستاهای کلید داغی و گلفرج شده است.
وی افزود:در همین راستا هماهنگیهای لازم با سازمان منطقه آزاد ارس جهت بسیج تجهیزات و امکانات صورت گرفته و مطابق برنامهریزیهای فنی، فرایند ترمیم شبکه و اتصال مجدد گاز مشترکین در روزهای آتی عملیاتی خواهد شد.
احمدزاده ضمن تاکید بر اینکه میزان خسارتهای وارده به سایر ابنیه و زیرساختها در حال ارزیابی تخصصی است یادآور شد: تیمهای کارشناسی بهمحض فروکش کردن جریان سیلاب و حصول اطمینان از ایمنسازی محیط، برآورد فنی و ریالی خسارات را جهت اقدامات بعدی اعلام خواهند کرد.
وی از ساکنان مناطق تحت تاثیر و مسافران خواست تا زمان تثبیت وضعیت شبکه گاز و بازگشایی کامل مسیرها، توصیههای ایمنی دستگاههای ذیربط را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه ارس و مناطق آسیبدیده اجتناب کنند.