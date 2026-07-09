به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مشهد زیر خروش میلیون‌ها عزادار سیاه‌پوش، صحنه وداعی تاریخی با رهبر شهید انقلاب اسلامی شد؛ وداعی که اشک، حماسه و وفاداری را درهم آمیخت.

در بین جمعیت، مردم از استان‌های مختلف کشور در کنار زائران و طلاب کشورهای گوناگون از جمله عراق، لبنان، افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی دیده می‌شدند؛ حضوری که مشهد را به کانون توجه جهان اسلام تبدیل کرده بود.

فرزند شهید سیدحسن نصرالله هم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب حضور یافت.

امروز مشهد صحنه یکی از باشکوه‌ترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر ایران بود؛ شهری که میلیون‌ها دل سوگوار را در خود جای داده و به نماد همبستگی ملت ایران در سوگ رهبر شهید انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

مشهد روزهای ماندگار بسیاری را به خود دیده است، اما امروز روایتی دیگر رقم خورد؛ روایتی از حضور، وفاداری و بدرقه مردی که عمر خود را در راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد و سرانجام به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید.