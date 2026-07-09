والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان؛ پیروزی ایران مقابل کانادا
تیم والیبال ساحلی کمتر از ۱۸ سال کشورمان در نخستین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶، مقابل کانادا به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال قهرمانی جهان ۱۷ تا ۲۱ تیر به میزبانی شهر هاگ کشور هلند در حال برگزاری است و تیم ایران در نخستین دیدار خود امروز پنجشنبه ۱۸ تیر از ساعت ۱۸ به مصاف تیم کانادا رفت.
ملیپوشان ساحلی کشورمان در این مسابقه موفق شدند با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند. نمایندگان ایران ستهای اول و سوم را با نتایج ۲۱ بر ۱۶ و ۱۵ بر ۶ به سود خود پایان دادند و در ست دوم ۲۲ بر ۲۰ نتیجه را به کانادا واگذار کردند تا در نهایت نخستین برد خود را در این رقابتها به ثبت برسانند.
شاگردان صابر هوشمند که به دلیل چالشهای صدور روادید و در یک سفر زمینی طولانی و پرفشار از مسیر ترکیه، با خستگی زیاد خود را به شهر هاگ رساندند، با غیرت و تمرکز بالا وارد زمین شدند و نشان دادند که سختیهای مسیر مانعی برای درخشش آنها نیست.
تیم والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران با ترکیب امین وکیلی و امیررضا جمشیدی خالکیاسری در این رقابتها حضور دارد. صابر هوشمند به عنوان سرمربی و بهنام صاحبی صومعهسفلی به عنوان سرپرست، تیم ایران را در این مسابقات همراهی میکنند.
ملیپوشان کشورمان که با توجه به امتیازات کسبشده، مستقیماً در جدول اصلی این رقابتها قرار گرفتند، در گروه A با تیمهای هلند، کانادا و لهستان همگروه هستند.
تیم ایران در دومین دیدار خود از این رقابتها، ساعت ۱۳ جمعه ۱۹ تیر به مصاف تیم هلند، میزبان مسابقات، خواهد رفت.