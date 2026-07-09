تاکنون بیش از هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد در چهارمحال و بختیاری خریداری شده است.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گفت:همزمان با آغاز فصل برداشت گندم، عملیات خرید تضمینی این محصول در مراکز خرید شهید رجایی آلونی، اتحادیه تعاون روستایی لردگان و تعاونی تولید ده صحرا آغاز شده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ تن گندم از کشاورزان سه شهرستان لردگان، خان‌میرزا و فلارد خریداری شده است.

یگانگی افزود: خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکنندگان، ایجاد اطمینان در بازار، حفظ انگیزه تولید و تأمین امنیت غذایی کشور از طریق شبکه تعاون روستایی در حال انجام است.

به گفته وی مراکز خرید تا پایان فصل برداشت آماده دریافت گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هستند.