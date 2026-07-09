اردبیل در جمع هفت استان برتر کسبوکار کشور
با ارتقای ۲۱ پلهای در فضای کسبوکار، اردبیل در جمع هفت استان برتر کشور قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ نایبرئیس اتاق ایران در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: همافزاییِ دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نهادهای نظارتی - امنیتی و بخش خصوصی، زمینهساز این موفقیت ملی شد.
حسین پیرموذن از ارتقای چشمگیر جایگاه استان اردبیل در ارزیابی شاخص ملی فضای کسبوکار خبر داد و اعلام کرد: رتبه استان از جایگاه ۲۸ به رتبه ۷ کشور ارتقا یافته است؛ موفقیتی که حاصل تعامل، همدلی و همافزایی مؤثر میان قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان بخش خصوصی است.
وی با اشاره به روند بهبود شاخصهای اقتصادی اردبیل افزود: ارتقای ۲۱ پلهای جایگاه استان اردبیل، فقط یک موفقیت آماری نیست، نشانهای روشن از شکلگیری یک مدیریت هماهنگ، برنامهمحور و نتیجهبخش در استان است که آثار آن امروز در سطح ملی هم بهخوبی دیده میشود.
نایبرئیس پارلمان بخش خصوصی کشور این دستاورد را نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان اردبیل دانست و گفت: امنیت، ثبات و آرامش حاکم بر فضای کسبوکار، مهمترین پیام برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی ست و میتواند زمینه جذب سرمایه و رونق فعالیتهای اقتصادی را بیش از گذشته در این استان فراهم کند.
پیرموذن با اشاره به حضور گروههای ارزیاب در استان اردبیل برای بررسی شاخصهای زیرساختی و سرمایهگذاری تصریح کرد: سرمایهگذار خارجی پیش از هر اقدامی، تصویری روشن از زیرساختها، ثبات اقتصادی و کارآمدی نظام تصمیمگیری را ارزیابی میکند؛ ازاینرو تشکیل یک کمیته تخصصی و متمرکز برای پیگیری، هدایت و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری خارجی، ضرورتی راهبردی و اجتنابناپذیر است.