ب‍ا ارتقای ۲۱ پله‌ای در فضای کسب‌وکار، اردبیل در جمع هفت استان برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل گفت: هم‌افزاییِ دولت، مجلس، دستگاه قضایی، نهاد‌های نظارتی - امنیتی و بخش خصوصی، زمینه‌ساز این موفقیت ملی شد.

حسین پیرموذن از ارتقای چشمگیر جایگاه استان اردبیل در ارزیابی شاخص ملی فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد: رتبه استان از جایگاه ۲۸ به رتبه ۷ کشور ارتقا یافته است؛ موفقیتی که حاصل تعامل، همدلی و هم‌افزایی مؤثر میان قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و فعالان بخش خصوصی است.

وی با اشاره به روند بهبود شاخص‌های اقتصادی اردبیل افزود: ارتقای ۲۱ پله‌ای جایگاه استان اردبیل، فقط یک موفقیت آماری نیست، نشانه‌ای روشن از شکل‌گیری یک مدیریت هماهنگ، برنامه‌محور و نتیجه‌بخش در استان است که آثار آن امروز در سطح ملی هم به‌خوبی دیده می‌شود.

نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور این دستاورد را نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان اردبیل دانست و گفت: امنیت، ثبات و آرامش حاکم بر فضای کسب‌وکار، مهم‌ترین پیام برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ست و می‌تواند زمینه جذب سرمایه و رونق فعالیت‌های اقتصادی را بیش از گذشته در این استان فراهم کند.