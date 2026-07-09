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در حاشیه شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) که در ژنو برگزاری شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با مارکو، معاون اکوسیستمهای نوآوری و مالکیت فکری وایپو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حاشیه شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که در ژنو برگزاری شد، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با مارکو، معاون اکوسیستمهای نوآوری و مالکیت فکری وایپو دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره پنج محور همکاری به تبادل نظر پرداخته و بر ضرورت توسعه برنامههای مرتبط با نوآوری، تجاریسازی فناوری، انتقال فناوری، ارزشگذاری داراییهای فکری، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و بهرهبرداری اقتصادی از نظام مالکیت فکری تأکید کردند.
در این نشست بر همکاری برای طراحی نظام جامع بهرهبرداری اقتصادی از نشانههای جغرافیایی (National Geographical Indications Development Plan - NGIDP) تأکید شد. این برنامه با هدف بهرهمندی از ظرفیتهای نشانههای جغرافیایی در تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنایع دستی و ارتقای برندسازی جهانی کالاهای ایرانی طراحی خواهد شد.
همکاری در اجرای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ از طریق طراحی برنامههای آموزشی و ظرفیتسازی برای توانمندسازی کارگزاران ثبت اختراع بهعنوان بخش خصوصی مؤثر در تدوین اظهارنامهها و امور شکلی مرتبط، از دیگر محورهای مورد توافق بود. این همکاری زمینهساز افزایش کیفیت خدمات ثبت اختراع و تسهیل فرآیندهای مرتبط خواهد شد.
دو طرف بر همکاری در تجاریسازی داراییهای فکری مرتبط با کسبوکارهای نوپا و شرکتهای دانشبنیان و نیز حوزههای اقتصاد خرد، جوامع محلی، مشاغل خانگی و شرکتهای کوچک و متوسط از طریق بازاریابی و تدوین مدل کسبوکار توافق کردند. این همکاری میتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد دانشبنیان و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه ایفا کند.
همکاری در تدوین نظام ارزشگذاری داراییهای فکری بهمنظور استفاده از ظرفیتهای مالی، گواهینامههای ثبت علامت تجاری، ثبت اختراع، ثبت مدل مصرفی و ثبت طرح صنعتی در اخذ تسهیلات، سرمایهگذاری و حضور و عرضه در بازار سرمایه (بورس و اوراق بهادار) از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. این موضوع قابلیت تعریف پروژه مستقل را دارد و میتواند گامی مهم در جهت ارتباط نظام مالکیت فکری با بازارهای مالی کشور باشد.
با توجه به اینکه برای نخستین بار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ فصل جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته شده است و مصادیق رقابت غیرمنصفانه تبیین شده و ضمانت اجراهای مرتبط نیز پیشبینی شده است، دو طرف بر همکاری در زمینه انتقال تجارب موفق جهانی مربوط به جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه تأکید کردند.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت فکری، خواستار ایجاد نظامی متوازن و فراگیر برای جلوگیری از شکافهای فناورانه میان کشورها شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر تأثیر تحولات فناورانه بر توزیع قدرت اقتصادی، تصریح کرده است که قواعد مالکیت فکری باید با مشارکت همه کشورها تدوین شود.