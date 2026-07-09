به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خرمشهری ها، دلدادگانی که آرزوی حضور در مراسم تشییع امام شهید را داشتند، اما فرصت برای آنها مهیا نشد، اینک در مراسمی که از پل شهید جهان آرا تا مسجد جامع خرمشهر برگزار شد، از دیار مردان مقاوم و ایثارگر با رهبر شهید وداع کردند.

دلیر مردانی از اقشار مختلف که در میان آنها پیر و جوان و از هر قومیتی ه چشم می‌خورد ندای خونخواهی رهبرشان را بر لب دارند و بر چشم اشک فراق را.

حاضران و دلسوختگان شهادت امام مجاهد و آقای شهیدمان با آرمان‌های مجاهدت و مبارزه و استقلال و آزادی این بزرگ مرد تاریخ عهدی دوباره بستند.