مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: مجموع خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه به ۱۴۹ هزار و ۵۱۱ تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید دارابی با اشاره به تداوم روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: مجموع خرید تضمینی گندم از کشاورزان لرستانی تا پایان روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه به ۱۴۹ هزار و ۵۱۱ تن رسیده است.

وی افزود: تاکنون در شهرستان کوهدشت ۷۰ هزار و ۲۱ تن، دورود ۲۱ هزار و ۱۶۷ تن، پلدختر ۱۷ هزار و ۹ تن، خرم‌آباد ۱۵ هزار و ۸۲۶ تن، رومشکان ۸ هزار و ۹۷۰ تن، بروجرد ۸ هزار و ۲۰۳ تن، ازنا چهار هزار و ۲۸۷ تن، چگنی دو هزار و ۶۷۴ تن، الیگودرز یک هزار و ۱۰۵ تن، الشتر ۲۲۱ تن و نورآباد ۲۸ تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در مراکز خرید استان همچنان ادامه دارد، گفت: با توجه به استمرار فصل برداشت در برخی مناطق، پیش‌بینی می‌شود میزان خرید تضمینی گندم در روز‌های آینده افزایش یابد.

دارابی از کشاورزان خواست محصول خود را تنها از طریق مراکز خرید تضمینی تحویل دهند تا فرآیند ثبت، خرید و پرداخت مطالبات آنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.