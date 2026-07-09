دود مشاهده شده در اطراف شهر آران و بیدگل اصفهان، مربوط به وقوع حریق در یک واحد تولید تابلو فرش در شهرک صنعتی قدس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه در یک واحد تولید تابلو فرش واقع در شهرک صنعتی قدس آران و بیدگل حریق بوقوع پیوست که بلافاصله تیم‌های ایمنی و آتش نشانی با پشتیبانی ۵ دستگاه اطفاییه و خودروی آبرسان از شهرداری آران و بیدگل و نیز خودروی آتش نشانی از شهرک صنعتی به محل اعزام شدند.

منصور شیشه فروش افزود: وزش تند باد باعث گسترش حریق شد و در این حادثه خسارات به سوله ۱۰۰۰متر مربعی و نیز مواد اولیه و محصولات این واحد تولیدی وارد شد.

در این حادثه کسی آسیب ندید.