داوود علیپوریان، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته ایران در مراسم افتتاحیه مسابقات قهرمانی جهان - چین، پرچمدار کاروان کشورمان بود.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم افتتاحیه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان - چین امروز پنجشنبه هجدهم تیر برگزار شد.

داوود علیپوریان ملی پوش پرافتخار پارالمپیکی کشورمان به عنوان پرچمدار کاروان ایران به همراه علی اکبری و سپیده جمال‌دوست دیگر ملی پوشان کشورمان که اولین حضورشان در این مسابقات را تجربه می‌کنند، به عنوان نمایندگان ایران در مراسم افتتاحیه رژه رفتند.

رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان ۱۹ تا ۲۶ تیر به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار می‌شود.