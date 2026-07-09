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سنگ تمام مردم ایران برای جان فدای خاک مقدس ایران

مردم انقلابی ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید انقلاب سنگ تمام گذاشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۲۱:۴۵
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برچسب ها: مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، خاک ایران
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