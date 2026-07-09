به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده انتظامی شفت گفت: در پی گزارش تعدادی از شهروندان مبنی بر وجود یک پزشک قلابی و اقدام به فعالیت پزشکی و درمانی بدون مجوز در شهرستان شفت، پس از بررسی‌ها پلیس موفق به شناسایی این فرد شد و که پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد.

سرهنگ افراسیاب زاهدنیا افزود: متهم ۳۳ ساله که با داشتن لوازم و تجهیزات پزشکی، بدون مجوز اقدام به طبابت می‌کرد به بزه ارتکابی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.