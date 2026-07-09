به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پیکر پدر شهیدان هاشمپور عصر امروز در گلستان شهدا بهشت محمد روستای دستجرد شهرستان جرقویه با حضور مردم ولایی و شهید پرور روستا تشییع و خاکسپاری شد.

مسعود نیک بخت مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان اصفهان در پیامی، درگذشت پدر شهیدان والامقام «حسنعلی و محمد هاشمپور» را تسلیت گفت.

شهید حسنعلی هاشمپور متولد ششم فروردین ۱۳۴۸ در روستای دستجرد جرقویه، ۱۹ آبان سال ۱۳۶۱در جبهه های حق علیه باطل به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

شهید محمد هاشمپور نیز متولد ۱ بهمن ۱۳۴۹ روستای دستجرد ۵ فرودین ۱۳۶۵ به برادر شهیدش پیوست .

مزار دو برادر در گلزار مطهر شهدای بهشت محمد در بخش علیا شهرستان جرقویه از توابع استان اصفهان است.