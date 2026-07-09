وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز پنج‌شنبه با حضور در حرم مطهر رضوی، در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر شهید والامقام انقلاب اسلامی شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز پنج شنبه با حضور در مراسم آخرین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد مقدس، در آئین تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد امت در حرم مطهر رضوی شرکت کرد.

این مراسم از ساعت ۱۴ امروز با حضور گسترده مردم در مشهد در حال برگزاری است و وزیر ارتباطات نیز همراه با اقشار مختلف، در این آیین معنوی حضور یافته است.