به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از اسکان بیش از ۱۱ هزار زائر و ارائه ۳۵۱ خدمت درمانی در مرقد مطهر امام خمینی(ره) خبر داد.

محسن مؤمنی، با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی این جمعیت در مراسم تشییع، افزود: تا روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱ هزار و ۴۷۹ نفر از زائران در اردوگاه‌های اسکان اضطراری و اردوگاه مسقف زیر پوشش جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان اسکان یافتند که این تعداد شامل ۳ هزار و ۲۷۷ خانوار بود.

به گفته وی همچنین ۲ هزار و ۱۶۸ دستگاه چادر برای اسکان زائران مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: در بخش درمان نیز تیم‌های امدادی و درمانی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با ارائه ۳۵۱ خدمت درمانی شامل ویزیت، تزریقات، پانسمان، اکسیژن‌تراپی، نوار قلب، بخیه، سوختگی، اعزام به مرکز درمانی، مشاوره و آموزش و تحویل ۵۲۸ قلم دارو، به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خدمت‌رسانی کردند.

مومنی گفت: هم اکنون نیز چهار دستگاه آمبولانس به همراه نجاتگران هلال احمر اصفهان برای پوشش مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد خدمت رسانی می کنند.