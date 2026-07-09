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امدادگران هلال احمر استان اصفهان ۳۵۱ خدمت درمانی به بیش از ۱۱ هزار زائر در مراسم تشییع رهبر شهید ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان از اسکان بیش از ۱۱ هزار زائر و ارائه ۳۵۱ خدمت درمانی در مرقد مطهر امام خمینی(ره) خبر داد.
محسن مؤمنی، با اشاره به فعالیت شبانهروزی نیروهای عملیاتی این جمعیت در مراسم تشییع، افزود: تا روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۱ هزار و ۴۷۹ نفر از زائران در اردوگاههای اسکان اضطراری و اردوگاه مسقف زیر پوشش جمعیت هلالاحمر استان اصفهان اسکان یافتند که این تعداد شامل ۳ هزار و ۲۷۷ خانوار بود.
به گفته وی همچنین ۲ هزار و ۱۶۸ دستگاه چادر برای اسکان زائران مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: در بخش درمان نیز تیمهای امدادی و درمانی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با ارائه ۳۵۱ خدمت درمانی شامل ویزیت، تزریقات، پانسمان، اکسیژنتراپی، نوار قلب، بخیه، سوختگی، اعزام به مرکز درمانی، مشاوره و آموزش و تحویل ۵۲۸ قلم دارو، به زائران و شرکتکنندگان در مراسم خدمترسانی کردند.
مومنی گفت: هم اکنون نیز چهار دستگاه آمبولانس به همراه نجاتگران هلال احمر اصفهان برای پوشش مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد خدمت رسانی می کنند.