به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال امید ایران امروز پنجشنبه ۱۸ تیر با پرواز اختصاصی وارد شهر کایسری ترکیه شد تا اردوی ۱۲ روزه خود را آغاز کند.

بازیکنان تیم زیر ۲۳ سال طبق برنامه از پیش تعیین شده نخستین تمرین خود را از ساعت ۱۸ در کمپ تمرینی نزدیک هتل محل اقامت تیم به مدت یک ساعت برگزار کردند تا هرچه زودتر با شرایط آب و هوایی کاملا متفاوت منطقه که دمای ۱۶ درجه سانتی‌گراد داشت، آشنا شوند.

صحبت‌های حسین عبدی درباره جزئیات، آغاز تمرین امروز بود.

نرم دوی و سپس دو‌های استقامتی بخش دیگر این تمرین بود. بازیکنان سپس آگاهی محیطی بدون توپ را مرور کردند و در پایان هم برای ۱۰ دقیقه حمله به دروازه را تمرین کردند.

شاگردان عبدی سپس راهی حوضچه‌های آب یخ شدند تا خود را برای دور اصلی تمرینات آماده کنند.