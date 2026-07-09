به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مأموران انتظامی بروجرد با هدف ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و برخورد قاطع با سارقان و هنجارشکنان، هفت‌دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن را به دلیل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

بر اساس این گزارش، همچنین دو نفر اوباش که در یکی از محلات بروجرد اقدام به قدرت‌نمایی با سلاح سرد و موجب سلب آرامش عمومی شهروندان بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

در ادامه این عملیات، مأموران انتظامی موفق شدند سه سارق را که اقدام به سرقت کابل برق و مشاعات ساختمانی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند که در این رابطه شش فقره سرقت معترف و مقادیری از اموال مسروقه از متهمان کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: برای تمامی متهمان دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل و افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.