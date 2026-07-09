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مراسم اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در حرم رضوی

مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب دقایقی پیش با حضور گسترده مردم در حرم مطهر رضوی و خیابان های اطراف به امامت آیت الله سیدمصطفی حسینی خامنه ای برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۲۲:۰۷
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برچسب ها: اقامه نماز ، رهبر شهید ، حرم امام رضا (ع)
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