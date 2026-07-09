پخش زنده
امروز: -
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از توقیف یک دستگاه خودروی پراید با راننده ۱۰ ساله در رومشکان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان حین گشتزنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی پراید که با انجام حرکات مخاطرهآمیز، امنیت تردد شهروندان را به خطر انداخته بود، مشکوک و آن را تحتنظر قرار دادند.
در بررسیهای انجامشده مشخص شد راننده خودرو، پسری حدوداً ۱۰ ساله است که بدون داشتن شرایط قانونی رانندگی، در معابر عمومی در حال رانندگی است.
مأموران انتظامی با رعایت کامل جوانب ایمنی، خودرو را متوقف و به مقر انتظامی منتقل کردند.
در این رابطه پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از خانوادهها خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، از در اختیار قراردادن وسایل نقلیه به افراد بدون گواهینامه بهویژه کودکان و نوجوانان خودداری کنند تا از بروز حوادث ناگوار و تهدید امنیت ترافیکی جلوگیری شود.