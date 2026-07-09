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بازتاب تشییع پیکر تاریخی رهبر شهید

نمایش قدرت، کلید واژه‌ای که رسانه‌های بین الملل در پایان مراسم تاریخی تشییع رهبر مجاهد شهید در مشهد به آن اذعان کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۲۲:۱۵
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برچسب ها: بازتاب رسانه های غربی ، مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید ، مشهد
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