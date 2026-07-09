با برگزاری آیین وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت، با حضور گسترده مردم، مسئولان و میهمانان داخلی و خارجی فرزند ارشد رهبر شهید ،آیت الله سیدمصطفی حسینی خامنه ای نماز را بر پیکر ایشان اقامه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، جمعیت میلیونی عزادارانی که از ساعت های اولیه صبح و ظهر امروز در خیابان امام رضا (ع) و سایر خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی حضور یافته بودند، نماز را به امامت آیت الله سیدمصطفی حسینی خامنه ای بر پیکر مطهر امام شهید امت اسلامی اقامه کردند.

از نخستین ساعات بامداد امروز، مسیر‌های منتهی به حرم مطهر رضوی و خیابان امام رضا شاهد حضور گسترده مردمی بود که از استان‌ های مختلف کشور برای شرکت در مراسم وداع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد آمده بودند.

همزمان با آغاز مراسم، فضای شهر مشهد و خیابان امام رضا و حرم مطهر رضوی با قرائت دعا، صلوات و حضور پرشمار عزاداران همراه بود.

حاضران با در دست داشتن پرچم‌ های ایران و نماد‌های مذهبی، در مراسم تشییع قائد شهید حضور یافتند و خواستار انتقام خون رهبر شهید انقلاب شدند و شعار «حرف ما یک کلام، انتقام انتقام» را بارها سر دادند.