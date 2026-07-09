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یک فرمان، میلیون‌ها اطاعت

یکی از توصیه های رهبر مجاهد شهد ایران این بوده است که مردم خودشان باید روایتگر حقایق باشند، مردم در مراسم های تشییع قائد شهید امت به خوبی به این فرمان لبیک گفتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۲۲:۲۶
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برچسب ها: رهبر شهید ، مراسم تشییع پیکر ، مشهد مقدس
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