تشییع رهبر شهید در قم جلوهای از غیرت دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت
مدیر حوزه های علمیه در پیامی خطاب به استاندار قم با قدردانی از مدیریت جهادی وی گفت: این مراسم جلوهای از غیرت دینی و انقلابی مسئولان و مردم شریف قم را به نمایش گذاشت.
جناب مستطاب آقای مهندس بهنامجو (زید عزه) استاندار محترم قم
سلام علیکم
بیشک حماسه عظیم و تاریخی تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید و مجاهد کبیر، رحمتالله علیه، برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم انقلابی و بصیر قم افزود.
آنچه در این ایام از نظم، امنیت، معنویت و خدمترسانی شایسته در جوار کریمه اهلبیت(س) به نمایش گذاشته شد، حاکی از مدیریت جهادی، دغدغهمندی عمیق و روحیه انقلابی جنابعالی، ارکان و اعضای محترم ستاد برگزاری مراسم تشییع و بدرقه رهبری شهید و مواکب مردمی بود که جلوهای از غیرت دینی و انقلابی مسئولین و مردم شریف قم را به نمایش گذاشت.
اهتمام ویژه در فراهمسازی بستر مناسب برای حضور میلیونی سوگواران و زائران و میزبانی از شخصیتهای ملی و بینالمللی شایسته تقدیر است.
امید است با توجه به برخی از کاستیها و مشکلات، و با عنایت به مطالبات مردم شریف قم، زمینه ایجاد زیرساختهای مناسبتر برای جهانشهر قم جهت برنامههای ملی و بینالمللی آینده، در دستور کار جدیتر مسئولان محترم قرار گیرد.
علیرضا اعرافی
مدیر حوزههای علمیه